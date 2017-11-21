В Ростове задержали группировку из 10 молодых людей с 10 кг наркотиков





В Ростове задержали участников группировки, сбывавшей наркотики на территории Ростова. Во время обысков полицейские изъяли более 10 килограммов наркотиков.



В состав группы входили десять молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет. У них было обнаружено порядка пятидесяти тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков.

- Изъятые наркотические средства предназначались для распространения путем «закладок» в тайниках неустановленному кругу лиц на территории Ростова-на-Дону и области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Они заключены под стражу.