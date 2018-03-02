В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы





Выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы. Торжественная церемония прошла 2 марта в Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации.



Дипломы 135 выпускникам вручили директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов и руководитель Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев.

- Мы готовим высококвалифицированных специалистов авиационного профиля, - отметил Григорий Акопов. - Вуз сотрудничает с 70 авиапредприятими из разных уголков страны. Они с удовольствием принимают на работу наших выпускников и отмечают высокий уровень их подготовки.







Диплом МГТУ ГА позволит выпускникам подняться на новую ступень карьерной лестницы. Некоторые же выпускники совсем недавно решили связать жизнь с авиацией, и документ об образовании в профильном вузе даст возможность начать работу в новой отрасли.



Как отметил директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов, выпускники университета всегда востребованы и получают работу в авиакомпаниях по всей России. При этом сами студенты приезжают на учебу в Ростов из Дагестана, Севастополя, Симферополя, Краснодара, Майкопа, Ингушетии, Волгоградской области, Ставропольского края, а также стран СНГ.







Поздравляя специалистов, Владимир Исаев подчеркнул, что практически во всех авиакомпаниях юга страны трудятся выпускники Ростовского филиала.

- С каждым годом безопасность и комфорт перелетов повышаются. Это самый главный показатель качественной работы авиаспециалистов, - добавил Владимир Исаев. - Сейчас в южных регионах России реализуется множество федеральных целевых программ и проектов. Например, открывшийся на Дону аэропорт Платов нуждается в высоквалифицированных кадрах, которые как раз готовит университет.



Выпускники, в свою очередь, поблагодарили руководство филиала МГТУ ГА и преподавателей за качественное обучение. Они пообещали не забывать свою альма-матер. Максим Басенко - один из тех, кто в 2018 году окончил университет. По его словам, учеба и последующий диплом помогли ему стать на шаг ближе к мечте. По профессии молодой человек – инженер, но всегда мечтал работать в авиации.

- Теперь я получил соответствующую квалификацию и планирую стать специалистом по наземному обслуживанию в аэропорту Платов, - поделился Максим Басенко. - Хочу выразить благодарность преподавателям за полученные знания и диплом престижного вуза.



Добавим, что ростовский филиал готовит кадры вот уже почти 50 лет. Как рассказал Григорий Акопов, в преддверии полувекового юбилея, в 2018 году, в университете откроется очная форма обучения. Поступить в университет можно будет по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Прием документов начнется с 20 июня.



