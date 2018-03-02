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В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы

В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы

Выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы. Торжественная церемония прошла 2 марта в Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Дипломы 135 выпускникам вручили директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов и руководитель Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев.
- Мы готовим высококвалифицированных специалистов авиационного профиля, - отметил Григорий Акопов. - Вуз сотрудничает с 70 авиапредприятими из разных уголков страны. Они с удовольствием принимают на работу наших выпускников и отмечают высокий уровень их подготовки.

В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы

Диплом МГТУ ГА позволит выпускникам подняться на новую ступень карьерной лестницы. Некоторые же выпускники совсем недавно решили связать жизнь с авиацией, и документ об образовании в профильном вузе даст возможность начать работу в новой отрасли.

Как отметил директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов, выпускники университета всегда востребованы и получают работу в авиакомпаниях по всей России. При этом сами студенты приезжают на учебу в Ростов из Дагестана, Севастополя, Симферополя, Краснодара, Майкопа, Ингушетии, Волгоградской области, Ставропольского края, а также стран СНГ.

В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы

Поздравляя специалистов, Владимир Исаев подчеркнул, что практически во всех авиакомпаниях юга страны трудятся выпускники Ростовского филиала.
- С каждым годом безопасность и комфорт перелетов повышаются. Это самый главный показатель качественной работы авиаспециалистов, - добавил Владимир Исаев. - Сейчас в южных регионах России реализуется множество федеральных целевых программ и проектов. Например, открывшийся на Дону аэропорт Платов нуждается в высоквалифицированных кадрах, которые как раз готовит университет.

Выпускники, в свою очередь, поблагодарили руководство филиала МГТУ ГА и преподавателей за качественное обучение. Они пообещали не забывать свою альма-матер. Максим Басенко - один из тех, кто в 2018 году окончил университет. По его словам, учеба и последующий диплом помогли ему стать на шаг ближе к мечте. По профессии молодой человек – инженер, но всегда мечтал работать в авиации.
- Теперь я получил соответствующую квалификацию и планирую стать специалистом по наземному обслуживанию в аэропорту Платов, - поделился Максим Басенко. - Хочу выразить благодарность преподавателям за полученные знания и диплом престижного вуза.

Добавим, что ростовский филиал готовит кадры вот уже почти 50 лет. Как рассказал Григорий Акопов, в преддверии полувекового юбилея, в 2018 году, в университете откроется очная форма обучения. Поступить в университет можно будет по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Прием документов начнется с 20 июня.

В Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломыВ Ростове выпускники единственного авиационного вуза Юга России получили дипломы

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