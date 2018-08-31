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В Ростове вынесут приговор 22-летнему парню, обвиняемому в подготовке теракта в торговом центре

В Ростове вынесут приговор 22-летнему парню, обвиняемому в подготовке теракта в торговом центре

Северо-Кавказский окружной военный суд вынесет приговор 22-летнему парню из Ростовской области. Юноша обвиняется в подготовке теракта в одном из торговых центров Новочеркасска.

По версии следствия, Максим М. вместе с сообщником в 2017 году занимались подготовкой взрыва в месте массового скопления людей. Осуществить задуманное им не удалось, так как молодые люди были задержаны.

Во время обыска у Максима обнаружили три тротиловые шашки с электродетонатором, а также гранату. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Подготовка к террористическому акту».

Приговор огласят 4 сентября.

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