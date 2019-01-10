В Ростове вынесли приговор подозреваемому в подготовке теракта



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В Ростове Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении подозреваемого в подготовке теракта. В отношении Шамхана Сатуева были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на преступление», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка оружия» и «Террористический акт».



По данным следствия, обвиняемый, разделяя радикально-экстремистские взгляды, занимался подготовкой теракта. В период с октября по ноябрь 2017 года он зарегистрировался в специальном приложении в Интернете, где через голосовые сообщения интересовался порядком ведения «джихада». Он искал потенциальные объекты, вел разведку в них антитеррористических систем безопасности, которые осматривал и фотографировал. У себя дома подсудимый хранил огнестрельное оружие и взрывчатые боеприпасы.

- Судом Сатуев признан виновным, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда, - ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима.



Осужденный также должен заплатить штраф в размере 10 000 рублей.