В Ростове вынесли приговор наёмному убийце



В Ростове Ворошиловский районный суд вынес приговор наёмному убийце. Суд огласил решение 14 ноября.



По версии следствия, 33-летний Юрий Трушковский, должен был по заказу лица, личность которого не удалось установить, убить жителя Ростова. Рано утром 14 августа 2017 года во дворе много¬квартирного дома № 3/1 по улице Вол¬кова он выстрелил в голову ростовчанина.

- В результате ранения мужчина по¬терял соз¬нание, а киллер, решив, что потерпевший умер, скрылся, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Благодаря вовремя оказанной медпомощи, мужчина чудом остался жив.



Трушковский обвинялся в покушении на умышленное убийство по найму из корыстных побуждений и в незаконном приобретении оружия. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.



Обвиняемый приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.