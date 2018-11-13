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В Ростове вынесли приговор наёмному убийце

В Ростове вынесли приговор наёмному убийце
В Ростове Ворошиловский районный суд вынес приговор наёмному убийце. Суд огласил решение 14 ноября.

По версии следствия, 33-летний Юрий Трушковский, должен был по заказу лица, личность которого не удалось установить, убить жителя Ростова. Рано утром 14 августа 2017 года во дворе много¬квартирного дома № 3/1 по улице Вол¬кова он выстрелил в голову ростовчанина.
- В результате ранения мужчина по¬терял соз¬нание, а киллер, решив, что потерпевший умер, скрылся, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Благодаря вовремя оказанной медпомощи, мужчина чудом остался жив.

Трушковский обвинялся в покушении на умышленное убийство по найму из корыстных побуждений и в незаконном приобретении оружия. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Обвиняемый приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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