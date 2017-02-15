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В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому, по вине которого в ДТП погибли три человека

В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому, по вине которого в ДТП погибли три человека

В Ростове экс-полицейского, из-за которого в ДТП погибли три человека, осудили на пять лет и девять месяцев. Бывший участковый отдела полиции № 5 Ростова-на-Дону Гиви Кулагин в сентябре 2015 года в состоянии алкогольного опьянения выехал на «встречку». «Мерседес С 320» Кулагина врезался в «ВАЗ 21150», в салоне которого помимо водителя находилось три пассажира. Авария произошла на проспекте Буденновский, между улицами Красноармейской и Текучева.
- В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ 21150» и два пассажира скончались.,- рассказали в Следственном управлении по Ростовской области.- Еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда Кулыгину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет девять месяцев с отбыванием в колонии поселении.

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