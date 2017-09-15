В Ростове вынесли приговор девушкам, готовившим теракт в торговом центре





В Ростове Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор двум девушкам, готовившим теракт в одном из торговых центров донской столицы.



В отношении студенток были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- Суд назначил Наталье Гришиной 9 лет лишения свободы и штраф 100 тысяч рублей, Татьяне Карпенко - 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.



Напомним, приверженок исламистских радикальных движений, разделяющих взгляды международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», запрещенных в России, арестовали 17 января 2016 года.



Во время следствия было установлено, что с октября 2015 года студентки готовились к совершению теракта под видом религиозного самоубийства. Они собирались подорвать себя в одном из торговых центров Ростова. Для этого девушки получили взрывчатые вещества и взрывные устройства, кнопку электрического звонка для замыкания электросети, саморезы, которые должны были играть роль поражающих элементов. Взрывное устройство они поместили в камуфлированный жилет – разгрузку.