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В Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга России

В Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга России
10 февраля в Ростове-на-Дону прошел отборочный этап XXIV чемпионата по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Мастера красоты со всего Юга России продемонстрировали свои модели причёсок, нэйл-арта и макияжа.

В огромном зале собрались около 100 парикмахеров, стилистов, визажистов и мастеров маникюра со всего юга страны: Ростовской области, Краснодарского края и других регионов. В течение шести часов они готовили своих моделей в 33 различных номинациях. Среди них были, например, «Креативная прическа», «Классическая прическа», «Подиумный макияж», «Макияж новобрачной, «Удиви формой ногтей» и другие. Члены жюри отметили, что в этом году новой номинацией конкурса стали «Барберские стрижки».
Одной из изюминок бьюти-соревнования были фантазийные прически абсолютно невероятных размеров, цветов и форм. На их подготовку у мастеров ушло до трех и более часов. Диана Данилова, стилист из Новочеркасска, занявшая второе место в конкурсе, рассказала о создании своей прически:
- На придумывание моего образа «Цветок» у меня ушло два месяца, но он больше обдумывался в ходе соревнования, - поделилась девушка.

В Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга России

Победители полуфинала в диапазоне от первого до десятого места смогут отправиться на чемпионат России. Он состоится в Москве. Участие в таком крупном состязании – шанс для каждого мастера проявить свою фантазию и стать востребованными в профессиональном сообществе. Кроме того, призеры получили дипломы и медали, а также полезные подарки.

Отборочный этап чемпионата прошел в рамках выставки «Шарм» в «ДонЭкспоцентре»». Она продлится до 11 февраля.

В Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга РоссииВ Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга РоссииВ Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга РоссииВ Ростове выбрали лучших бьюти-мастеров Юга России

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