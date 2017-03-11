В Ростове выбрали лучшего специалиста МФЦ



Наталия Пономарева





Конкурс «Лучший специалист Многофункциональных центров Ростова-на-Дону» прошёл в Ростове 11 марта. За это звание боролись 8 участниц – представительницы каждого района города.



Прежде, чем попасть в финал, девушки прошли предварительный отбор в своём районе. Они показали себя как ответственные, компетентные и трудолюбивые сотрудники. Основными критериями были количество принятых дел, проведённых консультаций, сформированных пакетов документов. Обязательное требование к участницам – отсутствие жалоб и наличие благодарностей от заявителей.



Старт конкурсу дал глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв. Он пожелал участницам удачи, отметив, что в Ростове в центрах обслуживания трудится 432 человека.

- Благодаря вашей работе, современным технологиям, которые вы используете, жизнь ростовчан становится всё комфортнее, - подчеркнул глава. – Уровень удовлетворенности населения услугами МФЦ последние несколько лет остаётся неизменным и он равен 90 %. Подобного уровня оценки горожан, наверное, трудно найти в какой-нибудь другой отрасли.



Символом конкурса стала скульптура «Ростовчанка», установленная на набережной. Словами выгравированными на этом постаменте начал своё обращение к участницам и зрителям начальник МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич.

– В Ростове действует 23 пункта обслуживания населения и 232 окна обслуживания, предоставляется 284 услуги, в том числе услуги МВД - выдача водительских удостоверений, паспортов граждан РФ, с 2018 года МФЦ начнёт предоставлять услуги по выдаче загранпаспортов нового поколения с биометрическими данными, - отметил Юрий Зданевич. - Число и качество услуг, предоставляемых в МФЦ, постоянно растёт, сокращается время обработки запросов и это, несомненно, заслуга наших сотрудников.







Для участия в конкурсе специалисты должны были подготовить домашнее задание на тему «7-8». Эти цифры выбраны не случайно, в этом году МФЦ в Ростове исполняется 8 лет. Глядя на творческие номера и не скажешь, что обычно эти девушки работают с бумагами. Они пели, танцевали, читали рэп, стихи собственного сочинения.

- Наша работа хоть и считается бумажной, но она не лишена творчества. Подход нужно найти к каждому человеку, поэтому здесь важен и человеческий и творческий подход, - говорит главный специалист отдела обслуживания Пролетарского района Ирина Близнюк.



Ирина работает в МФЦ пятый год. В подобном состязании принимает участие впервые. К своему заданию она подошла с юмором. Вместе с сотрудниками своего отдела Ирина подготовила видеоролик, в котором представлен хит-парад самых смешных обращений граждан. Коллеги поддерживали Ирину на сцене, выступая вместе с ней, и болели за неё в зале.







Победителем конкурса стала главный специалист отдела обслуживания МФЦ Ворошиловского района Наталия Пономарева. В многофункциональном центре она работает более двух лет. За это время она успела стать универсальным специалистом. Девушка востребована не только для посетителей, но и для новых сотрудников, которых она обучает.

- Мы стараемся очень быстро и компетентно обслуживать заявителей, чтобы результат был положительным и заявители чувствовали максимальную удовлетворенность от посещения нашего центра, - говорит Наталия. - Наша работа, конечно, непроста. Сейчас все специалисты универсальны и приходится много изучать, вникать в суть очень большого количества совершенно разных вопросов, поскольку мы предоставляем услуги совершенно разных областей – это и социальная сфера, услуги Пенсионного фонда. Сейчас добавились услуги Росреестра, которые являются очень востребованными и достаточно сложными для понимания. Но программа постоянно совершенствуется, что позволяет нам вникнуть в процесс гораздо быстрее, чем это было раньше. Мы стараемся делать так, чтобы наша работа становилась лучше с каждым днём и люди это замечают, приходят к нам с удовольствием.



Второе место заняла Ирина Близнюк. На третьем – представительница Октябрьского района ведущий специалист отдела обслуживания Виктория Абайкина. В МФЦ Виктория работает с 2015 года. Благодаря своей целеустремлённости и трудолюбию уже через полгода она была назначена на должность ведущего специалиста. Её девиз – никогда не останавливаться на достигнутом. Виктория Абайкина участвует во всех инновационных проектах, ищет и предлагает новые пути и возможности, повышать качество работы.