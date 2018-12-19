В Ростове все выходные будут идти дождь со снегом



На выходных в Ростове-на-Дону температура не опустится ниже нуля. При этом ожидаются постоянные осадки. Об этом сообщает интернет-ресурс «Яндекс. Погода».



В субботу, 22 декабря, днём и вечером температура будет от +1° до +2°. Ночью столбики термометров поднимутся до +4°. Всё время будут идти дождь со снегом.



В воскресенье потеплеет до +5°...+6°. На улице будет непрекращающийся дождь. Ночью температура опустится до +1°. Дождь сменится снегом.



Ветер на выходных будет южный и юго-западный, 3-4,5 метра в секунду.