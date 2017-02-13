В Ростове временно закроют движение на нескольких улицах в центре города





В Ростове-на-Дону в связи с проведением Эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр в Сочи закроют проезд сразу на нескольких улицах в центре города.



18 февраля будет закрыто движение транспорта на Театральной площади. Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00.



В этот же день будет прекращено движение транспорта по улице Социалистическая на участке от переулка Богатяновский спуск до переулка Журавлева;

по улице Закруткина от проспекта Театральный до переулка Продольный. Автомобили не смогут проехать здесь с 7:00 до 16:00.



Напомним, что ранее в Ростове ограничили движение транспорта в нескольких районах до конца года.