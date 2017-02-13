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В Ростове временно закроют движение на нескольких улицах в центре города

В Ростове временно закроют движение на нескольких улицах в центре города

В Ростове-на-Дону в связи с проведением Эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр в Сочи закроют проезд сразу на нескольких улицах в центре города.

18 февраля будет закрыто движение транспорта на Театральной площади. Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00.

В этот же день будет прекращено движение транспорта по улице Социалистическая на участке от переулка Богатяновский спуск до переулка Журавлева;
по улице Закруткина от проспекта Театральный до переулка Продольный. Автомобили не смогут проехать здесь с 7:00 до 16:00.

Напомним, что ранее в Ростове ограничили движение транспорта в нескольких районах до конца года.

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