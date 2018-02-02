В Ростове врач с многолетним опытом мог лишиться работы из-за записи в «Инстаграме»



В Ростове врач с многолетним опытом мог лишиться работы из-за записи в «Инстаграме». 2 февраля информация о медике, который приехал на вызов в состоянии алкогольного опьянения, появилась в городских СМИ. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



Поводом для обвинения в изданиях стал пост в социальной сети, который опубликовала одна из пациенток бригады медиков. После того как информация появилась в СМИ, Станислав Арустамов, более 40 лет отдавший медицине, теперь рискует остаться без работы.



Как впоследствии оказалось, в послании девушки был совершенно другой смысл.



Вечером 1 февраля 201-я бригада скорой помощи приняла вызов от юной девушки с жалобами на тошноту и острую боль в животе. Врач Станислав Арустамов и фельдшер Нина Павлова направились по указанному адресу. Их встретила больная по имени Инес.



- Врачи диагностировали у меня пищевое отравление и, сделав пару уколов, отвезли в ЦГБ, - рассказала Инес. – В больнице я попросила просто сделать капельницу, а меня захотели положить в инфекционное отделение. Естественно, я отказалась. Утром я написала пост в «Инстаграм» с жалобой на медицинскую систему. Но мой пост взяли без разрешения и переиграли по-своему.



В тот же день девушка узнала адрес подстанции, на которой работают Станислав и Нина. Придя туда, она написала объяснительную, а также принесла свои извинения обвиненным сотрудникам.



Заведующая подстанцией Наталия Васильцова отметила, что оба медика -

профессионалы и не употребляют алкоголь ни дома, ни, тем более, на службе.



Тем не менее пост серьезно повлиял на репутацию медицинских работников. Ее, а также потраченные нервы восстановить сложнее, чем испортить.

