В Ростове возобновилось трамвайное движение на Сельмаш





В Ростове возобновилось трамвайное движение по маршруту №10 «Сельмаш-Лендворец». Трамваи снова будут ездить до железнодорожной станции Сельмаш по улицам Горького, Ченцова, 14-я линия и 1-й Конной Армии, сообщает «Ростовский городской транспорт».



При этом движение трамваев по Станиславского планируют закрыть с 4 марта в связи с реконструкцией улицы.



Напомним, что маршрут №10 был изменен в начале октября 2016 года из-за ремонта путей. Конечно остановкой вместо Сельмаша стала улица Текучева. Ремонт планировали закончить 5 ноября.