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В Ростове возобновилось трамвайное движение на Сельмаш

В Ростове возобновилось трамвайное движение на Сельмаш

В Ростове возобновилось трамвайное движение по маршруту №10 «Сельмаш-Лендворец». Трамваи снова будут ездить до железнодорожной станции Сельмаш по улицам Горького, Ченцова, 14-я линия и 1-й Конной Армии, сообщает «Ростовский городской транспорт».

При этом движение трамваев по Станиславского планируют закрыть с 4 марта в связи с реконструкцией улицы.

Напомним, что маршрут №10 был изменен в начале октября 2016 года из-за ремонта путей. Конечно остановкой вместо Сельмаша стала улица Текучева. Ремонт планировали закончить 5 ноября.

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