В Ростове возле ЦУМа загорелась «шестерка»



В Ростове возле ЦУМа загорелась «шестерка». Инцидент произошел на пересечении улицы Большой Садовой и Буденновского проспекта утром 1 июля. Водитель «ВАЗ-2106» двигался по проспекту. Под капотом его машины неожиданно начался пожар. Возгорание произошло в моторном отсеке.



Мужчина попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но не смог справиться с огнем. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.



- Вызов поступил в 10:18, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Через 10 минут после сообщения о возгорании спасатели потушили пожар.



На месте инцидента пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.