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В Ростове восстановят шесть троллейбусных маршрутов

В Ростове восстановят шесть троллейбусных маршрутов
Фото: Krestianin.ru

Шесть приостановленных троллейбусных маршрутов восстановят в Ростове в 2019 году. На них будет работать транспорт, переданный Ростову правительством Москвы.

Донская столица бесплатно получит 14 троллейбусов (Торолза, ВМЗ, СаРЗ), семь из которых особо большого класса сочлененной модели.
– Ростову передаются троллейбусы в хорошем техническом состоянии, и мы благодарны Правительству Москвы за такую существенную помощь в обновлении парка городского электротранспорта, – отметил глава администрации города Виталий Кушнарев.

До конца 2019 года планируется восстановить маршруты: №8, №9, №10, №12, №14, а также №7 «Ц.Рынок - Сельмаш». При этом капитально будут отремонтированы устройства контактной сети протяженностью около 10 километров.

Общая протяженность контактной сети восстановленных троллейбусных маршрутов составит порядка 90 километров.

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