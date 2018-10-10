В Ростове восстановят шесть троллейбусных маршрутов



Фото: Krestianin.ru



Шесть приостановленных троллейбусных маршрутов восстановят в Ростове в 2019 году. На них будет работать транспорт, переданный Ростову правительством Москвы.



Донская столица бесплатно получит 14 троллейбусов (Торолза, ВМЗ, СаРЗ), семь из которых особо большого класса сочлененной модели.

– Ростову передаются троллейбусы в хорошем техническом состоянии, и мы благодарны Правительству Москвы за такую существенную помощь в обновлении парка городского электротранспорта, – отметил глава администрации города Виталий Кушнарев.



До конца 2019 года планируется восстановить маршруты: №8, №9, №10, №12, №14, а также №7 «Ц.Рынок - Сельмаш». При этом капитально будут отремонтированы устройства контактной сети протяженностью около 10 километров.



Общая протяженность контактной сети восстановленных троллейбусных маршрутов составит порядка 90 километров.