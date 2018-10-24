В Ростове восстановили кадры из фотоаппарата убитого в 41-м году политрука





Специалисты восстановили плёнку из фотоаппарата политрука, убитого в 1941 году при наступлении на Ростов.



Бойца, в полевой сумке которого был фотоаппарат Leica Camera AG с отснятой плёнкой Kodak AG, нашли поисковики «Миус-фронта». Останки обнаружили на линии Ростовского оборонительного рубежа практически в городской черте.



Поисковики смогли восстановить обстоятельства, при которых погиб хозяин фотоаппарата. Предположительно, он отбивал атаку с пулемётом в руках. Не сумев подобраться близко, фашисты забросали окоп гранатами, после чего траншею засыпало землей. Сумка с фотоаппаратом осталась лежать в небольшой стрелковой ячейке.

- За более 20 лет работы фотоаппарат в такой степени сохранности поисковики не находили ни разу, - отметил руководитель поискового отряда Андрей Кудряков.



Прежде чем получился негатив, плёнка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 кадров восстановить удалось всего один. Картинку специалисты собрали поэлементно различными способами. Затем кадр отпечатали на современном оборудовании в ростовском филиале ВГИКа.



На фото - молодые девушки, женщины и мужчины. Историки предполагают, что на фото запечатлены ополченцы, участники истребительного отряда, который в народе называли «Ястребки». В октябре 1941-го они первыми приняли удар немецко-фашистских войск.



Теперь специалисты пытаются установить личности героев, запечатленных на пленке погибшего политрука.