В Ростове военного осудили за избиение сослуживца рукояткой грабель



В Ростове-на-Дону военного осудили за избиение сослуживца рукояткой грабель. Абдурашидову вынесли приговор 30 ноября. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Нарушение уставных правил отношений между военнослужащими».



22 августа у подсудимого возник конфликт с другим военнослужащим. Абдурашидов заставлял сослуживца купить ему гамбургер. Тот, в свою очередь, отказался выполнять это требование. После этого мужчина схватил грабли и рукояткой шесть раз ударил несчастного.



Еще один случай произошел 23 августа. Абдурашидов приложил к шее другого своего сослуживца нагретый металлический предмет. Так же он поступил еще с одним мужчиной. При этом злоумышленник несколько раз ударил его по затылку.



Решением суда Абдурашидова признали виновным. Его приговорили к девяти месяцам службы в дисциплинарной части.