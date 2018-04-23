В Ростове во время второго тестового матча на новом стадионе ограничат движение



Движение машин ограничат в Ростове-на-Дону во время второго тестового матча на «Ростов Арене». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



По информации ведомства, 29 апреля с 14.00 до 23.00 проезд транспортных средств будет ограничен по улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до кольцевого пересечения улиц Левобережной и Магистральной, а также по улице Магистральной от Южного подъезда к стадиону до улицы Левобережной.



По этим участкам сможет ездить только аккредитованный транспорт. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты.