Авторизация

Регистрация


  • USD 61.66
  • EUR 75.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове во время второго тестового матча на новом стадионе ограничат движение

В Ростове во время второго тестового матча на новом стадионе ограничат движение
Движение машин ограничат в Ростове-на-Дону во время второго тестового матча на «Ростов Арене». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 29 апреля с 14.00 до 23.00 проезд транспортных средств будет ограничен по улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до кольцевого пересечения улиц Левобережной и Магистральной, а также по улице Магистральной от Южного подъезда к стадиону до улицы Левобережной.

По этим участкам сможет ездить только аккредитованный транспорт. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.