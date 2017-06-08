В Ростове ветеринары спасли африканского ежика от опухоли молочных желез



В Ростове ветеринары спасли африканского ежика от опухоли молочных желез. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации издания, семейная пара в конце мая принесла животное в ветклинику. Владельцы обнаружили у своего питомца – карликового африканского ежа по имени Нафаня - образования. В клинике специалисты диагностировали у малышки опухоль молочных желез.



- Это первый подобный случай в нашей больнице, - приводит DonDay.ru слова врача «Донского ветеринарного госпиталя» Анна Козлова. – Операцию проводили два врача – я и Евгения Письменская. Хирургическое вмешательство прошло успешно, опухоль удалили. Девочка хорошо восстановилась после выхода из наркоза, после была активна и хорошо кушала.



Хозяева забрали Нафаню из клиники домой. Сейчас животное отлично себя чувствует, его здоровью ничего не угрожает.