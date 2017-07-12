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В Ростове вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз»

В Ростове вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз»

В Ростове на улице Туполева вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз».

Лежащую на боку малолитражку ростовчане сфотографировали утром 14 июля. По словам очевидцев, автомобиль был припаркован около дома № 18. Вероятнее всего, акт вандализма произошёл ночью.

Ростовчане посочувствовали автовладельцу, который обнаружил утром свою машину в таком виде. Горожане считают, что повреждённую сторону, скорее всего, придётся полностью менять. У иномарки помят правый бок, и разбито стекло.

В Ростове вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз»В Ростове вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз»В Ростове вандалы перевернули на бок «Дэу Матиз»

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