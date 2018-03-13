Авторизация

Регистрация


  • USD 57.49
  • EUR 70.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в военном параде 9 мая примут участие более 3 тысяч человек

В Ростове в военном параде 9 мая примут участие более 3 тысяч человек
В Ростове обсудили подготовку к 73-й годовщине Победы. Организационное совещание прошло в правительстве Ростовской области.

9 мая в 8:15 начнется шествие ветеранов. Колонну из 18 празднично оформленных автобусов с ветеранами войны и тружениками тыла возглавят 16 автомобилей УАЗ с участниками Великой Отечественной войны. На всем пути главных героев праздника будут приветствовать школьники и жители Ростовской области.

В военном параде примут участие 3 358 человек. Механизированная колонна будет состоять из 65 единиц техники: экипажей Министерства обороны, МВД, войск Национальной гвардии, МЧС, кадетских корпусов.

После парада около 11 часов утра начнется шествие «Бессмертного полка». Те, кто пожелает принять в нём участие, должны с 8:00 до 9:00 собраться на площади Карла Маркса.

В 22:00 с огневых позиций в окрестностях микрорайона Суворовского будет произведен 30-залповый салют из 12 артиллерийских орудий и четырех салютных установок.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.