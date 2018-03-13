В Ростове в военном параде 9 мая примут участие более 3 тысяч человек



В Ростове обсудили подготовку к 73-й годовщине Победы. Организационное совещание прошло в правительстве Ростовской области.



9 мая в 8:15 начнется шествие ветеранов. Колонну из 18 празднично оформленных автобусов с ветеранами войны и тружениками тыла возглавят 16 автомобилей УАЗ с участниками Великой Отечественной войны. На всем пути главных героев праздника будут приветствовать школьники и жители Ростовской области.



В военном параде примут участие 3 358 человек. Механизированная колонна будет состоять из 65 единиц техники: экипажей Министерства обороны, МВД, войск Национальной гвардии, МЧС, кадетских корпусов.



После парада около 11 часов утра начнется шествие «Бессмертного полка». Те, кто пожелает принять в нём участие, должны с 8:00 до 9:00 собраться на площади Карла Маркса.



В 22:00 с огневых позиций в окрестностях микрорайона Суворовского будет произведен 30-залповый салют из 12 артиллерийских орудий и четырех салютных установок.