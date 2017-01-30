В Ростове в течение недели на десятках улиц будут выключать свет





В Ростове в течение недели сотни домов останутся без электричества. Отключение связано с проведением работ.



Так, 31 января с 9.00 дo 17.00 света не будет по следующим адресам:

- ул.Королева 9; 9в ;9/1;11/1;

- ул.Добровольского 32;34;34/1;34/2;36/3;

- ул. Медногорская 2-70;

- ул. Абаканская 51-75;

- ул. Щербакова 100-116;

- ул. Лесозащитная 1-25, 2-34;

- ул. Печерская 1-33, 2-38;

- ул. Двинская 1-19, 30-48;

- ул. Коммунаров 30-40, 31-37;

- ул. Вяземцева 46-50;

- пер. Контактный 17-73;

- пер. Турбинный 2-60;

- пер. Быстрый 1-9, 2-12;

- пер. Новороссийский 13-35;

- ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б.



с 11.00 до 16.00

- ул. Инициативная 2-16, 1-55.



1 февраля с 9.00 дo 17.00 электроэнергию отключат на улицах:

- ул. Королева 17а.б.в;17/2;17/3;17/4;

- ул. Малиновского 13В, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48Б;

- пр. Космонавтов 41 а ;41/1;41/2; 43;

- ул. Заметная 12;

- ул. Жмайлова 6;

- Стабильная 40;

- Надёжная 56/6, 56/5, 87;

- ул. Новая 1-27, 2- 10;

- просп. Шолохова 45-85;

- пер. Бакинский 1-5, 2-6;

- пер. Роговский 1-69, 2-46;

- ул. Кржижановского 205-225, 232-236;

- ул. Абаканская 2-14;

- ул. Фабричная 1-15, 32-48;

- ул. Алеутская 49-67, 64-74;

- ул. Щербакова 57-95, 52-82;

- ул. Арефьева 45-73;

- ул. 20 лет Октября 7-51, 2-26;

- ул. Кемеровская 1-53, 2-50;

- ул. Калужская 1-53, 2-50;

- ул. Глинки 1-53, 2-4;

- ул. Мурманская 1-43, 2-54;

- ул. Конституционная 1-13, 2-14;

- пер. Замкнутый 1-17, 2-14.



1 и 2 февраля с 9.00 до 18.00 без электричества останутся жильцы домов по адресам:

- ул. 2-я Краснодарская 129, 129/1, 129/2, 131-135;

- ул. Купеческая 5;

- ул. Литературная 53;

- ул. Поэтичная 76;

- ул. Сказочная 11/99;

- ул. Цветочная 122;

- сады «Победа»;

- снт «Красный садовод».