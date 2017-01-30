В Ростове в течение недели на десятках улиц будут выключать свет
В Ростове в течение недели сотни домов останутся без электричества. Отключение связано с проведением работ.
Так, 31 января с 9.00 дo 17.00 света не будет по следующим адресам:
- ул.Королева 9; 9в ;9/1;11/1;
- ул.Добровольского 32;34;34/1;34/2;36/3;
- ул. Медногорская 2-70;
- ул. Абаканская 51-75;
- ул. Щербакова 100-116;
- ул. Лесозащитная 1-25, 2-34;
- ул. Печерская 1-33, 2-38;
- ул. Двинская 1-19, 30-48;
- ул. Коммунаров 30-40, 31-37;
- ул. Вяземцева 46-50;
- пер. Контактный 17-73;
- пер. Турбинный 2-60;
- пер. Быстрый 1-9, 2-12;
- пер. Новороссийский 13-35;
- ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б.
с 11.00 до 16.00
- ул. Инициативная 2-16, 1-55.
1 февраля с 9.00 дo 17.00 электроэнергию отключат на улицах:
- ул. Королева 17а.б.в;17/2;17/3;17/4;
- ул. Малиновского 13В, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48Б;
- пр. Космонавтов 41 а ;41/1;41/2; 43;
- ул. Заметная 12;
- ул. Жмайлова 6;
- Стабильная 40;
- Надёжная 56/6, 56/5, 87;
- ул. Новая 1-27, 2- 10;
- просп. Шолохова 45-85;
- пер. Бакинский 1-5, 2-6;
- пер. Роговский 1-69, 2-46;
- ул. Кржижановского 205-225, 232-236;
- ул. Абаканская 2-14;
- ул. Фабричная 1-15, 32-48;
- ул. Алеутская 49-67, 64-74;
- ул. Щербакова 57-95, 52-82;
- ул. Арефьева 45-73;
- ул. 20 лет Октября 7-51, 2-26;
- ул. Кемеровская 1-53, 2-50;
- ул. Калужская 1-53, 2-50;
- ул. Глинки 1-53, 2-4;
- ул. Мурманская 1-43, 2-54;
- ул. Конституционная 1-13, 2-14;
- пер. Замкнутый 1-17, 2-14.
1 и 2 февраля с 9.00 до 18.00 без электричества останутся жильцы домов по адресам:
- ул. 2-я Краснодарская 129, 129/1, 129/2, 131-135;
- ул. Купеческая 5;
- ул. Литературная 53;
- ул. Поэтичная 76;
- ул. Сказочная 11/99;
- ул. Цветочная 122;
- сады «Победа»;
- снт «Красный садовод».