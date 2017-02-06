В Ростове в течение недели будут выключать свет





В Ростове в течение недели в разных районах города пройдут отключения электроэнергии, сообщают Ростовские городские электрические сети.



Так, 6 февраля электроэнергии не будет:

с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Сарьяна 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская 16-84, 21-115; ул. 27-я линия 20, 13-21; ул. 29-я линия 16-70, 21-77; 31-я линия 34-76, 35-75; ул. 39-я линия 54-92, 35-77; ул. 41-я линия 20-52, 17-47; ул. 43-я линия 18-48, 17-29; ул. Красноаксайская 2-18; 1-я улица 1-21, 8-22; 2-я улица 2-22, 1-19; 3-я улица 1-27, 2-36; 4-я улица 2-24, 1-27; 5-я улица 3-27, 20-34; пер. Кирилловский 1-11, 2-12; ул. 1-я левая 1-13, 2-22; ул. 2-я левая 1-11; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 1-37, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-24.



с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Вяземцева 11-33, 22-44; пер. Кисловодский 1-23, 2-26; пер. Железноводский 15-35, 18-40; пер. Бакинский 25-31, 28-36; пер. Бесланский 16-32, 1-15; пер. Контактный 27-41; ул. Школьная 1-11, 2-12; ул. Гранёная 1-19; пер. Конотопский 1-15, 2-24; пер. Технический 1-17, 2-26; ул. Горсоветская 30-34.



с 10:00 до 11:30 по адресу: пер. Университетский 54.



С 6 по 7 февраля с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Медногорская 2-70; ул. Абаканская 51-75; ул. Щербакова 100-116; ул. Лесозащитная 1-25, 2-34; ул. Печорская 1-33, 2-38; ул. Двинская 1-19, 30-48; ул. Орехово-Зуевский 1-11,2-10; ул. Арефьева 84-92, ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122.



С 6 по 8 февраля с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Курганная 24-40, 17-27; ул. Мечникова 1-5.



С 6 по 10 февраля с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Минский 1-39,2-38; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37,46-66; ул. 26 июня 51-99,48-96; ул. Печорская 36-56,31-51; ул. Волжская 51-97,56-104; ул. Камская 57-99,44-88; ул. Т. Дона 61-77,46-60; пер. Читинский 1-23,2-264, пер. Иркутский 1-46,2-48; пер. Архангельский 1-29,2-28, ул. Солидарности 226-236,219-279; ул. Кржижановского 207-235,236-252; пер. Роговский 1-69,2-44; пер. Гарибальди 1-33,2-26; ул. Детская 221-263,196-244; ул. Равенства 36-64,41-67.



7 февраля с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.



С 7 по 8 февраля с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Абаканская 2-14; ул. Фабричная 1-15, 32-48; ул. Алеутская 49-67, 64-74; ул. Щербакова 57-95, 52-82; ул. Арефьева 45-73; ул. 20 лет Октября 7-51, 2-26; ул. Кемеровская 1-53, 2-50; ул. Калужская 1-53, 2-50; ул. Глинки 1-53, 2-54; ул. Мурманская 1-43, 2-54; ул. Конституционная 1-13, 2-14; пер. Замкнутый 1-17, 2-14.