В Ростове в течение недели будут отключать свет





В Западном микрорайоне Ростова несколько дней будут отключать свет. Перебои с электроэнергией ожидаются с 1 по 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба АО «Донэнерго».



В понедельник, 1 октября, с 9 до 17 часов света не будет на улицах Майской, в домах с 1 по 12 и со 2 по 12; 18-я Линия, в домах с 1 по 23 и со 2 по 30; на площади Карла Маркса, в домах с 16 по 30 и с 7 по 11.



2 октября на такой же промежуток времени свет отключат в домах с 1 по 7 и со 2 по 8 на улице Балашовской; в Вагонном переулке, в домах со 2 по 12 и с 3 по 19 и в домах с 20 по 72 и с 27 по 95 на улице Вагулевского.



В среду, 3 октября, электроэнергии не будет на улицах Ереванской, в домах с 12 по 28 и с 15 по 27; 30-я Линия, в домах с 1 по 11 и со 2 по 8; 31-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8. Время отключения - то же.



Также с 9 до 17 часов в четверг, 4 октября, электричества не будет на улицах 1-й Баррикадной, в домах 3, 9 и 9/10; Верещагина, в домах 6, 10 и 10Б; в доме 52 на проспекте Ставского.



В те же часы 5 октября без света останутся дома со 107 по 161 и с 90 по 180 на улицах Листопадова; дома с 79 по 89 на 1-й Линии; на 3-й Линии — дома с 56 по 86, а также с 69 по 111.

Отключения проводятся планово, во избежание аварийных ситуаций.