В Ростове в суд передано дело подростка, убившего бездомного





В Ростове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летнего подростка. Несовершеннолетний обвиняется в убийстве 30-летнего бездомного.



20 августа подозреваемый выпивал вместе с мужчиной без определенного места жительства на территории Братского кладбища. Между ними вспыхнула ссора, во время которой подросток несколько раз ударил своего собутыльника ножом в шею. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.