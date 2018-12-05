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В Ростове в суд передано дело подростка, убившего бездомного

В Ростове в суд передано дело подростка, убившего бездомного

В Ростове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летнего подростка. Несовершеннолетний обвиняется в убийстве 30-летнего бездомного.

20 августа подозреваемый выпивал вместе с мужчиной без определенного места жительства на территории Братского кладбища. Между ними вспыхнула ссора, во время которой подросток несколько раз ударил своего собутыльника ножом в шею. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

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