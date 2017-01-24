Авторизация

Регистрация
  • USD 59.22
  • EUR 63.62
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажира

В Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажира

В Ростове в столкновении четырех легковушек пострадали два пассажира. ДТП произошло 24 января около 18 часов на улице Профсоюзной.
- По предварительным данным, 56-летний водитель «Форд Фокус» при выезде с улицы Ставского не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой Аккорд», которой управлял 28-летний водитель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – От удара «Хонда Аккорд» врезалась в припаркованный «ВАЗ-2115», после чего отечественная легковушка врезалась в припаркованный «Хендай Акцент».

В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля «Хонда Аккорд». Они были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажираВ Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажираВ Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажира

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!