В Ростове в столкновении 4-х автомобилей пострадали два пассажира





В Ростове в столкновении четырех легковушек пострадали два пассажира. ДТП произошло 24 января около 18 часов на улице Профсоюзной.

- По предварительным данным, 56-летний водитель «Форд Фокус» при выезде с улицы Ставского не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой Аккорд», которой управлял 28-летний водитель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – От удара «Хонда Аккорд» врезалась в припаркованный «ВАЗ-2115», после чего отечественная легковушка врезалась в припаркованный «Хендай Акцент».



В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля «Хонда Аккорд». Они были госпитализированы.



По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



