В Ростове в середине недели плюс сменится минусом, а дождь - снегом



В середине наступившей недели в Ростов придёт настоящая зима. Начиная со среды, в донской столице установится минусовая температура, а дождь сменится снегом.



В понедельник, 24 декабря, днём в Ростове будет 2 градуса тепла, пойдет снег с дождём. К вечеру температура опустится до -1 градуса, а ночью поднимется до нуля.



Во вторник в донской столице +1…+2 и небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов.



Днём в среду прогнозируется -1…-2 градуса, а к вечеру мороз усилится до -3. С этого дня в Ростове установятся минусовые температуры и до конца недели будет идти небольшой снег. Однако сильных морозов не предвидится, температура зафиксируется на уровне -2…-4 градусов.



В настоящий момент прогноз даёт все шансы встретить Новый год по-зимнему – с морозом и снегом.