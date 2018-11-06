В Ростове в продукции «сыроподобного типа» нашли вредные для здоровья вещества





Ростовские специалисты обнаружили в молокосодержащей продукции вредные вещества.



Эксперты исследовали товары «сыроподобного типа». В магазинах были куплены четыре образца молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра.

- В молокосодержащем продукте «Голландский Альпаро» выявлены антибиотики тетрациклиновой группы, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза, - рассказали в Ростовском референтном центре Россельхознадзора.



Как отмечают специалисты, тетрациклин встречается во всех мясных изделиях, яйцах, молоке и всех молочных продуктах. Этот препарат убивает практически все, кроме генно-модифицированных штаммов, устойчивых к антибиотикам, которые добавляются в кефир, ряженку, йогурты, айраны.



Длительное употребление продуктов с остаточным количеством антибиотиков может нанести вред здоровью. Вещества становятся причиной аллергических реакций, дисбактериоза, образования резистентных форм микробов.



Но главное, что при определенных заболеваниях применять уже накопленные организмом антибиотики будет бессмысленно.



Сведения о наличии в продукции опасных веществ направлены в Управление Россельхознадзора для принятия решения в отношении этой продукции.