В Ростове в последнюю неделю декабря сотни домов останутся без электроэнергии



В Ростове из-за неотложных работ для исключения аварийных ситуаций на оборудовании линий электропередачи в начале последней недели декабря обесточат сотни домов.



Так, 25 декабря с 9 до 15 часов света не будет на улицах:

- Евдокимова, в домах с 136 по 202;

- Славинской;

- в переулках Сахалинском и Охотском.



В этот же день с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Дундича, в домах со 2 по 62 и с 1 по 67;

- Конституционной, в домах с 66 по 106 и с 63 по 103;

- 20 лет Октября, в домах с 72 по 114 и с 81 по 125;

- Кемеровской, в домах с 70 по 114 и с 65 по 109;

- Калужской, в домах с 82 по 126 и со 103 по 159;

- Глинки, в домах с 98 по 152 и с 95 по 153;

- Мурманской, в домах с 96 по 164 и с 91 по 153;

- Камской, в домах с 92 по 152 и со 101 по 167;

- Волжской, в домах со 110 по 156 и со 101 по 147;

- Брестской, в домах со 2 по 36;

- Карбышева, в домах с 30 по 42;

- 1-й Грамши, в домах с 1 по 55 и со 2 по 66;

- 2-й Грамши, в домах с 35 по 91 и с 36 по 98;

- Гончарова, в домах со 2 по 38 и с 1 по 39;

- Дундича, в домах с 48 по 58;

- Можайской, в домах с 7 по 77;

- 12-го Декабря, в домах с 69 по 93 и с 94 по 118;

- Физической, в домах с 9 по 11 и с 8 по 12;

- Карбышева, в домах с 9 по 35 и со 2 по 30;

- в переулке Зимовниковском, в домах со 2 по 12 и с 1 по 27;

- в переулке Кузнецком, в домах с 1 по 51 и со 2 по 28;

- в переулке Цокольном, в домах с 1 по 5 и со 2 по 10.

- Кржижановского, в домах с 197 по 211 и с 222 по 230;

- Равенства, в домах с 5 по 39 и с 8 по 34;

- Солидарности, в домах с 210 по 224;

- Вересаева, в домах со 2 по 34 и с 1 по 41;

- Щаденко, в домах с 1 по 21;

- в переулке Лётном, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;

- Камо, в домах с 1 по 5 и со 2 по 14;

- Минина, в домах с 7 по 17 и с 8 по 18;

- Саранской, в домах с 9 по 21 и с 12 по 26;

- Щорса, в домах с 11 по 29 и с 14 по 28;

- в переулке Грибоедовском, 4, 6;

- Станиславского, 241/54;

- в переулке Чувашском, в домах с 1 по 5 и со 2 по 28;

- Орловской, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;

- Терской, в домах с 9 по 19 и с 12 по 20;

- Шатоевской, в домах с 10 по 20 и с 13 по 27;

- в переулке Грибоедовском, 2, 4, 6;

- Белорусской, в домах с 132 по 174;

- Енисейской, в домах с 1 по 29 и со 2 по 30;

- Алтайской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 28;

- Каспийской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 28;

- Владимирской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 20;

- в переулке Самарском, в домах с 25 по 45 и с 40 по 76;

- в переулке Ильменском, в домах с 39 по 75 и с 38 по 72;

- в переулке Мезенском, в домах с 25 по 37 и с 28 по 34.

- в переулке Богачёва, в домах со 2 по 34 и с 7 по 9;

- Всесоюзной, в домах с 165 по 183 и с 196 по 222;

- переулке Крестьянском, в домах с 1 по 25 и с 8 по 20;

- в переулке Казачьем, в домах с 21 по 29 и с 26 по 42.



26 декабря с 9 до 13 часов света не будет на улицах:

- Волгодонской, 1/177;

- Осипенко, в домах с 71 по 75;

- Промежуточной, в домах с 23 по 31 и с 26 по 28;

- проспекте Стачки, 166;

- Фестивальной, 11.



27 декабря с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- 9-я Линия, в домах с 1 по 19 и со 2 по 20;

- 11-я Линия, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12;

- Закруткина, в домах с 31 по 35;

- Советской, в домах с 26 по 32.

- Батуринской, 1/2, 11/14;

- Горбачёва, в домах с 20 по 40 и с 45 по 71;

- Курортной, в домах с 1 по 21 и со 2 по 22;

- Литвинова, в домах с 5 по 21/7;

- проспекте Стачки, 33.



С 26 по 29 декабря с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Книжной, в домах с 43 по 107 и с 58 по 120;

- А. Блока, в домах с 43 по 59 и с 38 по 52;

- Я. Колоса, в домах с 27 по 41 и с 32 по 46;

- в переулке Гельца, в домах с 37 по 49 и с 28 по 46;

- Детской, в домах с 81 по 137 и с 74 по 136.