В Ростове в поликлинике покончил с собой бывший подполковник МВД, страдавший онкозаболеванием





В Ростове в больнице покончил с собой бывший подполковник МВД. У 70-летнего мужчины было онкологическое заболевание.



Ростовчанин проходил лечение в городской больнице № 4, расположенной на Богатяновском спуске. 23 января бывший сотрудник милиции наложил на себя руки в стенах медучреждения.



Пенсионер вышел на лестничную площадку и несколько раз ударил себя ножом, сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник. Несмотря на помощь, оказанную медиками, мужчину спасти не удалось.



Страшный диагноз бывшему сотруднику органов поставили еще в 2013 году. На протяжении трех лет он боролся за жизнь, но со временем боли усилились.