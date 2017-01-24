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В Ростове в поликлинике покончил с собой бывший подполковник МВД, страдавший онкозаболеванием

В Ростове в поликлинике покончил с собой бывший подполковник МВД, страдавший онкозаболеванием

В Ростове в больнице покончил с собой бывший подполковник МВД. У 70-летнего мужчины было онкологическое заболевание.

Ростовчанин проходил лечение в городской больнице № 4, расположенной на Богатяновском спуске. 23 января бывший сотрудник милиции наложил на себя руки в стенах медучреждения.

Пенсионер вышел на лестничную площадку и несколько раз ударил себя ножом, сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник. Несмотря на помощь, оказанную медиками, мужчину спасти не удалось.

Страшный диагноз бывшему сотруднику органов поставили еще в 2013 году. На протяжении трех лет он боролся за жизнь, но со временем боли усилились.

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