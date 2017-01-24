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В Ростове в Первомайском районе ограничат движение транспорта

В Ростове в Первомайском районе ограничат движение транспорта

В Первомайском районе Ростов-на-Дону ограничат движение транспорта на пересечении нескольких улиц.

Начиная с 9 февраля автомобили не смогут двигаться по кольцу ул. Менжинского - ул. Троллейбусная - ул. Курчатова - ул. Российская. Ограничение будет снято только через месяц: кольцо снова откроют для проезда 9 марта.
- Причиной ограничения стал ремонт дождевой канализации,- сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Напомним, это не первое ограничение движения транспорта с начала года. В районе переулка Семашко и улицы Варфоломеева в створе здания №118/260 автомобили не смогут проезжать почти целый год - до 30 ноября. А с 29 января по 18 февраля в связи с прокладкой водопровода нельзя будет проехать по улице Социалистической в створе дома № 145.

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