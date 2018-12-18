В Ростове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до трёх часов



Фото: Rostov.mapru.net



Работу общественного транспорта в Ростове в новогоднюю ночь продлят до трёх часов. На автобусах ростовчане смогут добраться из центра города в спальные районы. Об этом 20 декабря сообщили представители департамента транспорта.



По словам чиновников, такое решение принято в связи с высоким спросом. В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Ростова пройдут массовые мероприятия. Основные торжества состоятся на площади перед входом в парк им. Горького.