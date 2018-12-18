Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до трёх часов

В Ростове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до трёх часов
Фото: Rostov.mapru.net

Работу общественного транспорта в Ростове в новогоднюю ночь продлят до трёх часов. На автобусах ростовчане смогут добраться из центра города в спальные районы. Об этом 20 декабря сообщили представители департамента транспорта.

По словам чиновников, такое решение принято в связи с высоким спросом. В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Ростова пройдут массовые мероприятия. Основные торжества состоятся на площади перед входом в парк им. Горького.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.