В Ростове в несколько раз вырастит имущественный налог



В Ростове с 1 января 2018 года в несколько раз повысится имущественный налог.



Соответствующие изменения одобрили депутаты ростовской городской думы. Решение обусловлено внесением изменений в федеральное налоговое законодательство, которые предусматривают переход к определению налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. .



С нового года налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.



Таким образом, для квартир, домов, комнат и дач (площадью не более 50 кв. м.) стоимостью до 5 млн руб. включительно ставка составит 0,1%. Для тех же объектов, стоимость которых составляет от 5 до 10 млн руб., - 0,2%. Недвижимость, стоимостью свыше 10 млн руб., - 0,3%.



Для административно-деловых центров и коммерческой недвижимости, а также объектов, стоимостью свыше 300 млн руб. налоговая ставка составит 2%.



В отношении прочих объектов налогообложения ставка составит 0,5 %.



Новые налоговые ставки будут вводиться в Ростовской области с отсрочкой. Увеличиваясь на 20% ежегодно, спустя пять лет, налог достигнет своего полного размера.