В Ростове в нескольких районах отключат свет на две недели





Несколько районов Ростова останутся без света. Коммунальные неудобства придётся претерпеть жителям Пролетарского, Ворошиловского, Ленинского и Железнодорожного районов города. В последнем свет будут отключать на протяжении двух недель.



С 21 по 30 ноября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:

- Шатурской, в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;

- Волгостроевской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 42;

- Кржижановского, в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;

- Гельца, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;

- Марины Расковой, в домах с 1 по 11 и со 2 по 14;

- Герцена, в домах с 87 по 135;

- Якуба Колоса, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- Марины Расковой, в домах с 13 по 19 и с 16 по 24;

- Владиленской, в домах с 185 по 203 и с 126 по 136;

- Конном, в домах с 11 по 21 и с 20 по 32;

- Каменобродской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 14а;

- Боряна, в домах с 3 по 29 и с 6 по 28;

- Баграмяна, в домах с 13 по 19 и с 6 по 18;

- Алагирской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 18;

- Персиановском;

- Катаева, в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина, в домах со 156 по 202 и со 187 по 213;

- Братском, в домах с 85 по 97 и со 100 по 116;

- Халтуринском, в домах со 111 по 137 и со 170 по 190;

- Островского, в домах со 129 по 141 и со 110 по 122;

- Варфоломеева, в домах со 174 по 220 и со 171 по 193.



С 23 по 30 ноября с 9 до 17 часов света не будет на улице Всесоюзной, в домах с 7 по 83.



Также до 30 ноября в этот же промежуток времени будут отключать электроэнергию на улицах и в переулках:

- Минераловодской, в домах с 80 по 146 и с 97 по 165;

- Собино, в домах со 126 по 144 и со 111 по 131;

- Перовском, в домах 34а, 34б-36, 33, с 33а по 35, 35а;

- Чухновском, в домах с 4 по 8, с 5 по 1, 11а;

- Гусева, в домах 104, 122;

- Подпольном, в домах с 9 по 13.



С 21 ноября по 7 декабря с 9 до 17 часов обесточат улицы и переулки:

- Белореченскую, дома с 1 по 5 и с 23 по 29;

- Гродненский, дома со 2 по 6 и с 3 по 29;

- Достоевского, дома с 1 по 49 и с 6 по 62;

- КИМа, дома с 1 по 35 и со 2 по 16;

- Кумский, дома со 2 по 6 и с 3 по 7;

- Майкопский, дома со 2 по 18 и с 7 по 33;

- Песчаную, дома с 1 по 15 и с 4 по 24;

- Писательскую, дома с 7 по 65 и с 10 по 52;

- Силикатный, дома с 14 по 26 и с 29 по 47;

- Сулинский, дома с 9 по 11;

- Белозерский, дома 48, 48а;

- Ботанический Спуск, 3;

- Лесопарковую, дома с 13 по 17 и с 20 по 54;

- Родниковую, дома с 3 по 17 и с 14 по 54.