В Ростове в нескольких районах отключат свет на две недели
Несколько районов Ростова останутся без света. Коммунальные неудобства придётся претерпеть жителям Пролетарского, Ворошиловского, Ленинского и Железнодорожного районов города. В последнем свет будут отключать на протяжении двух недель.
С 21 по 30 ноября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:
- Шатурской, в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;
- Волгостроевской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 42;
- Кржижановского, в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;
- Гельца, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;
- Марины Расковой, в домах с 1 по 11 и со 2 по 14;
- Герцена, в домах с 87 по 135;
- Якуба Колоса, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;
- Марины Расковой, в домах с 13 по 19 и с 16 по 24;
- Владиленской, в домах с 185 по 203 и с 126 по 136;
- Конном, в домах с 11 по 21 и с 20 по 32;
- Каменобродской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 14а;
- Боряна, в домах с 3 по 29 и с 6 по 28;
- Баграмяна, в домах с 13 по 19 и с 6 по 18;
- Алагирской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 18;
- Персиановском;
- Катаева, в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина, в домах со 156 по 202 и со 187 по 213;
- Братском, в домах с 85 по 97 и со 100 по 116;
- Халтуринском, в домах со 111 по 137 и со 170 по 190;
- Островского, в домах со 129 по 141 и со 110 по 122;
- Варфоломеева, в домах со 174 по 220 и со 171 по 193.
С 23 по 30 ноября с 9 до 17 часов света не будет на улице Всесоюзной, в домах с 7 по 83.
Также до 30 ноября в этот же промежуток времени будут отключать электроэнергию на улицах и в переулках:
- Минераловодской, в домах с 80 по 146 и с 97 по 165;
- Собино, в домах со 126 по 144 и со 111 по 131;
- Перовском, в домах 34а, 34б-36, 33, с 33а по 35, 35а;
- Чухновском, в домах с 4 по 8, с 5 по 1, 11а;
- Гусева, в домах 104, 122;
- Подпольном, в домах с 9 по 13.
С 21 ноября по 7 декабря с 9 до 17 часов обесточат улицы и переулки:
- Белореченскую, дома с 1 по 5 и с 23 по 29;
- Гродненский, дома со 2 по 6 и с 3 по 29;
- Достоевского, дома с 1 по 49 и с 6 по 62;
- КИМа, дома с 1 по 35 и со 2 по 16;
- Кумский, дома со 2 по 6 и с 3 по 7;
- Майкопский, дома со 2 по 18 и с 7 по 33;
- Песчаную, дома с 1 по 15 и с 4 по 24;
- Писательскую, дома с 7 по 65 и с 10 по 52;
- Силикатный, дома с 14 по 26 и с 29 по 47;
- Сулинский, дома с 9 по 11;
- Белозерский, дома 48, 48а;
- Ботанический Спуск, 3;
- Лесопарковую, дома с 13 по 17 и с 20 по 54;
- Родниковую, дома с 3 по 17 и с 14 по 54.