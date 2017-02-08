В Ростове в кафе и магазине изъяли почти 50 литров фальсифицированного алкоголя





В Ростове в результате рейда изъято около 50 литров фальсифицированного алкоголя.



Спиртное без лицензии продавалось в кафе «Иверия», расположенном на улице Текучева, 164. Контрафактная продукция была также изъята в магазине «Воздух» на улице Вавилова, 10 «А».

- По результатам контрольных мероприятий составлен протокол об административном правонарушении и возбуждено административное расследование, - рассказали в администрации Ростова. - Изъятая алкогольная продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистической центр ГУ МВД России по Ростовской области.



Всего изъято 47,5 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

