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Общество

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В Ростове в кафе и магазине изъяли почти 50 литров фальсифицированного алкоголя

В Ростове в кафе и магазине изъяли почти 50 литров фальсифицированного алкоголя

В Ростове в результате рейда изъято около 50 литров фальсифицированного алкоголя.

Спиртное без лицензии продавалось в кафе «Иверия», расположенном на улице Текучева, 164. Контрафактная продукция была также изъята в магазине «Воздух» на улице Вавилова, 10 «А».
- По результатам контрольных мероприятий составлен протокол об административном правонарушении и возбуждено административное расследование, - рассказали в администрации Ростова. - Изъятая алкогольная продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистической центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Всего изъято 47,5 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

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Иван ростовский

Сегодня, 10:11

вот вам и отравления боярышником. кто его знает чем нас еще травят в кафе и магазинах

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