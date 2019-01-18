Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в ближайшие дни прогнозируются осадки и минусовая температура

В Ростове в ближайшие дни прогнозируются осадки и минусовая температура
В Ростове-на-Дону наступившая неделя принесёт минусовую температуру и дождь со снегом.

В понедельник днём за окном будет +4°...+6° и дождь. Вечером температура опустится до -1°. Дождь сменится снегом, который будет идти всю ночь.

Во вторник, 22 января, значительно похолодает. Днём термометр покажет -4°...-6°. Вечером будет до -9°. Небо весь день будет ясным.

Среда станет более теплой, но снежной. Днём и вечером ожидается -2°...-4°. Всё время будет идти снег.

Днём в четверг столбик термометра поднимется до +5°, пойдёт дождь. Вечером похолодает до -1°.

В пятницу небо затянут тучи. Температура будет держаться на уровне -1°.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.