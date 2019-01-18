В Ростове в ближайшие дни прогнозируются осадки и минусовая температура



В Ростове-на-Дону наступившая неделя принесёт минусовую температуру и дождь со снегом.



В понедельник днём за окном будет +4°...+6° и дождь. Вечером температура опустится до -1°. Дождь сменится снегом, который будет идти всю ночь.



Во вторник, 22 января, значительно похолодает. Днём термометр покажет -4°...-6°. Вечером будет до -9°. Небо весь день будет ясным.



Среда станет более теплой, но снежной. Днём и вечером ожидается -2°...-4°. Всё время будет идти снег.



Днём в четверг столбик термометра поднимется до +5°, пойдёт дождь. Вечером похолодает до -1°.



В пятницу небо затянут тучи. Температура будет держаться на уровне -1°.