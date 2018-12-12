В Ростове в ближайшие часы ожидается туман с видимостью до 100 метров



В Ростове-на-Дону в ближайшее время прогнозируется сильный туман, сообщает Управление по делам ГО и ЧС.



Ожидается видимость от 300 до 800 метров, временами - до 100 метров. На дорогах есть опасность образования гололедицы. Такая ситуация будет продолжаться до утра 15 декабря.



Жителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Управление рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходы должны надеть на одежду и сумки светоотражающие элементы.