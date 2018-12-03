В Ростове в 2019 году на шести перекрёстках появится разметка «вафельница»



Фото: Kuban24.tv

В следующем году в Ростове ещё на нескольких перекрёстках появится вафельная разметка. Об этом 5 декабря сообщил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Сергей Лиманов.



По его словам в 2019 году жёлтую диагональную разметку нанесут на всех перекрестках, где установлены средства фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это пересечение улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, Красноармейской и Буденновского, Горького и Театрального, Горького и Ворошиловского, Горького и Будённовского, Буденновского и Большой Садовой.



Напомним, вафельная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещено выезжать, если впереди образовалась пробка. Она наносится для того, чтобы заставить водителя остановится перед перекрёстком и не создавать помеху машинам, которые двигаются в поперечном направлении.