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В Ростове в 2019 году на шести перекрёстках появится разметка «вафельница»

В Ростове в 2019 году на шести перекрёстках появится разметка «вафельница»
Фото: Kuban24.tv
В следующем году в Ростове ещё на нескольких перекрёстках появится вафельная разметка. Об этом 5 декабря сообщил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Сергей Лиманов.

По его словам в 2019 году жёлтую диагональную разметку нанесут на всех перекрестках, где установлены средства фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это пересечение улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, Красноармейской и Буденновского, Горького и Театрального, Горького и Ворошиловского, Горького и Будённовского, Буденновского и Большой Садовой.

Напомним, вафельная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещено выезжать, если впереди образовалась пробка. Она наносится для того, чтобы заставить водителя остановится перед перекрёстком и не создавать помеху машинам, которые двигаются в поперечном направлении.

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