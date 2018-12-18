В Ростове уже месяц ищут пропавшего жителя Беларуси



Житель Беларуси приехал на заработки в Ростов-на-Дону и исчез. Иван Кузьмин выехал из города Жлобин 21 ноября.



Издание DonDay.ru сообщает, что 29-летний парень устроился работником на стройку многоэтажного дома на улице Петренко в ЖК «Суворовский».



Первое время Иван постоянно созванивался с близкими. В какой-то момент он перестал выходить на связь. Семья молодого человека обратилась за помощью в полицию. Правоохранители отправили в Ростов ориентировку.



Рост Ивана - 176 сантиметров. У него худощавое телосложение, овальное лицо, тёмно-русые волосы и серые глаза. Может быть одет в серую куртку с капюшоном, синюю кофту с капюшоном, вязаную шапку, синие джинсы и синие кроссовки с белой подошвой.



Любую информацию о местонахождении Ивана Кузьмина просьба сообщать по телефону: 7-523-343-10-39.