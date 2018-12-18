Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове уже месяц ищут пропавшего жителя Беларуси

В Ростове уже месяц ищут пропавшего жителя Беларуси
Житель Беларуси приехал на заработки в Ростов-на-Дону и исчез. Иван Кузьмин выехал из города Жлобин 21 ноября.

Издание DonDay.ru сообщает, что 29-летний парень устроился работником на стройку многоэтажного дома на улице Петренко в ЖК «Суворовский».

Первое время Иван постоянно созванивался с близкими. В какой-то момент он перестал выходить на связь. Семья молодого человека обратилась за помощью в полицию. Правоохранители отправили в Ростов ориентировку.

Рост Ивана - 176 сантиметров. У него худощавое телосложение, овальное лицо, тёмно-русые волосы и серые глаза. Может быть одет в серую куртку с капюшоном, синюю кофту с капюшоном, вязаную шапку, синие джинсы и синие кроссовки с белой подошвой.

Любую информацию о местонахождении Ивана Кузьмина просьба сообщать по телефону: 7-523-343-10-39.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.