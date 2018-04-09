В Ростове утвердили схему движения общественного транспорта во время ЧМ



Фото: Ttransport.ru



В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Ростове общественный транспорт изменит схему движения.

Так, троллейбусы № 1 и № 9 будут двигаться от Привокзальной площади по улице Красноармейской до проспекта Театрального, затем через площадь Химиков до проспекта Шолохова и далее - по обычному пути. Троллейбусы № 2 и № 22 будут ходить только до площади Свободы, троллейбус № 6 - до площади Гагарина, сообщает «Российская газета».



Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 98 поедут не по Большой Садовой, а по улице Красноармейской с последующим выездом на Ворошиловский и Кировский проспекты. Маршрутки №№ 55, 80 и 98 будут двигаться по улицам Красноармейской, Ченцова, Каяни, Мурлычева, Верхненольной и далее - по Советской. В обратном направлении маршрутные такси поедут через 1-ю Майскую, затем повернут на 2-ю Линию, Налбандяна, далее проследуют по Каяни, Ченцова и выедут на Красноармейскую.



Автобусы №№ 1, 46, 65, 77 и 92а, а также маршрутки №№ 49, 65, 77, 83 и 92 будут ходить по маршруту: Ворошиловский - Большая Садовая - Буденновский, далее - через Московскую, Буденновский, Большую Садовую, Ворошиловский.



Автобусы №№ 5, 22, 42, 42А, 45, 49 и 83 и маршрутка № 45 пойдут по схеме: Ворошиловский - Большая Садовая - Буденновский. Автобусы №№ 33, 35, 35А, 47, 58, 78, 90 и 99 и маршрутка № 47 направят по проспекту Буденновскому, затем - по улице Московской через переулок Газетный на Большую Садовую и затем на проспект Ворошиловский.