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В Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFA

Палатка появилась на площади Советов перед зданием Правительства.
В Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFA
В центре Ростова на площади Советов перед зданием областного правительства установили шатер для демонстрации кубка FIFA. Конструкцию из двух палаток установили ночью 23 мая.

Увидеть кубок чемпионата можно будет 24 мая с 13 до 20 часов и 25 мая с 10 до 20 часов. Добавим, что вместе с символом в Ростов прибудут посол чемпионата Виктория Лопырева и Наталья Водянова. Известная модель примет участие в открытии инклюзивного игрового парка с футбольным полем в переулке Ашхабадском, построенном при участии Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», основателем которого является Наталья Водянова.

В честь открытия там пройдет юнифайд-матч. Игра объединит в одну команду профессиональных футболистов, атлетов с особенностями развития, а также первых лиц донского региона. На поле выйдут и сами красавицы - мировая модель Наталья Водянова и телеведущая и официальный посол чемпионата ростовчанка Виктория Лопырева.

В Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFAВ Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFAВ Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFAВ Ростове установили шатер для демонстрации кубка FIFA

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