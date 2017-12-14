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В Ростове установили памятник погибшим космонавтам корабля «Союз-11»

В Ростове установили памятник погибшим космонавтам корабля «Союз-11»
В Ростове установили памятник погибшим космонавтам корабля «Союз-11». Открытие состоялось 16 декабря на улице Волкова.

Мемориал в виде красного падающего самолета посвящен погибшему экипажу корабля: подполковнику Георгию Добровольскому, бортинженеру Владиславу Волкову и инженеру-исследователю Виктору Пацаеву.

Напомним, крушение пилотируемого космического корабля произошло 30 июня 1971 года. Во время повреждения стыковочного узла появилась дыра в клапане. В кабине образовался туман, и вышел воздух. От разгерметизации пассажиры корабля погибли спустя какое-то время после неудачных попыток закрыть клапан. Причиной гибели стал и тот факт, что судно не предусматривало наличие скафандров на борту.

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