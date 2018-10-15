В Ростове установили памятник байкерам «Навстречу ветру»



В Ростове появился памятник байкерам. Новый монумент установили в микрорайоне Суворовском. Он получил название «Навстречу ветру». Официальное открытие состоится 20 октября.



Инициаторами установки стали участники движения «Мотовольница». Идея появилась ещё год назад. Помогли реализовать предложение около 40 спонсоров, среди которых была как представители мотоклубов «Ночные волки», «Кожаные ублюдки», «Культ матери-дороги», организации и просто неравнодушные люди.



Памятник представляет собой модель мотоцикла «Урал К-750». Он выполнен в футуристическом стиле, украшен вензелями. Композиция призвана объединить всех байкеров Ростовской области.



Добавим, что подобная конструкция установлена на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. До сих пор это был единственный памятник байкерам, между тем в Ростове и области мото-движение достаточно развито.



Открытие памятника состоится 20 октября - в день закрытия мотосезона. Планируется, что участниками мероприятия станут десятки байкеров.