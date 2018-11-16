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В Ростове установили 800-килограммовый якорь парусника, поднятый со дня моря

В Ростове установили 800-килограммовый якорь парусника, поднятый со дня моря
Рядом с институтом водного транспорта имени Г.Я.Седова в Ростове появился «Адмиралтейский якорь». Он принадлежал учебному судну «Вега», затонувшему в 1942 году в Чёрном море. Торжественное открытие состоялось 19 ноября.

Изначально баркентина «Вег» - морское парусное судно с косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой носила название «Таара». Её построили в начале XX века эстонские кораблестроители. Парусник перевозил древесину и селитру, курсируя между Южной Америкой и Европой.

В 1928 году судно передали Ростовскому мореходному училищу в качестве учебного. Тогда-то оно и получило новое имя - «Вега».
Баркентина стала плавать с курсантами на борту, которые получали практические навыки. «Вега» ходила вокруг Европы, по Азовскому, Чёрному и Средиземному морям. Её 30-ая навигация стала последней.

В 1942 году парусник вывозил эвакуированное промышленное оборудование ростовских заводов. Путь от устья Дона до Керченского пролива он прошёл благополучно, но затем повредил корпус. Баркентина дотянула до Геленджика и затонула вблизи с причалом черноморского порта.

Поднимать со дна «Вегу» не стали. Её засыпали камнем и песком. Таким образом был продлён пирс. О том, что парусник до сих пор служит людям, мало кто знает.

В 2017 году дайверы обнаружили 800-килограмовый якорь учебного судна. Его было решено поднять со дна моря и установить у входа в учебный корпус № 2.

Открытие «Адмиралтейского якоря» было приурочено к 142-й годовщине Института водного транспорта имени Г.Я.Седова.

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