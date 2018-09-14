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В Ростове ушел из жизни бывший ректор РИНХа Владимир Игнатов

В Ростове ушел из жизни бывший ректор РИНХа Владимир Игнатов
В Ростове-на-Дону ушел из жизни бывший ректор РИНХа Владимир Игнатов. Заслуженный деятель науки скончался 16 сентября.

Владимир Игнатов – выпускник Ростовского государственного университета. После окончания он начал работать лаборантом и преподавателем, позднее стал доктором наук, профессором и заведующим кафедрой. В дальнейшем он занял пост ректора в РГЭУ (РИНХ).

На протяжении 13 лет Владимир Георгиевич работал в Северо-Кавказской академии государственной службы. Он написал 450 научных работ. Профессору присвоено звание «Заслуженный деятель науки». Кроме того, он – обладатель ордена Дружбы и медали «За доблестный труд».

Владимир Игнатов скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

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