В Ростове ушел из жизни бывший ректор РИНХа Владимир Игнатов



В Ростове-на-Дону ушел из жизни бывший ректор РИНХа Владимир Игнатов. Заслуженный деятель науки скончался 16 сентября.



Владимир Игнатов – выпускник Ростовского государственного университета. После окончания он начал работать лаборантом и преподавателем, позднее стал доктором наук, профессором и заведующим кафедрой. В дальнейшем он занял пост ректора в РГЭУ (РИНХ).



На протяжении 13 лет Владимир Георгиевич работал в Северо-Кавказской академии государственной службы. Он написал 450 научных работ. Профессору присвоено звание «Заслуженный деятель науки». Кроме того, он – обладатель ордена Дружбы и медали «За доблестный труд».



Владимир Игнатов скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.