В Ростове уничтожили 40 кг рыбы, продававшейся на улице





В Ростове уничтожили 40 кг рыбы, продававшейся на улице.



Продукция реализовывалась в Советском районе города на улице Малиновского в районе дома 29.



Комитет по торговле и бытовому обслуживанию Администрации города совместно со специалистами Управления ветеринарии Ростовской области провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговой деятельности. На территории Советского района был обнаружен очаг незаконной торговли рыбой по ул. Малиновского, 29.

- Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также ее происхождение отсутствовали, - рассказали в администрации города. - На лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю, составлен протокол.



Весь товар был денатурирован.