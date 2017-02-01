В Ростове умер котенок, которому отрезали уши, пытаясь выдать за породистого





В Ростове от пневмонии умер месячный котенок, которому отрезали уши, пытаясь выдать за породистого.



В конце января волонтеры нашли в центре города на углу улицы Суворова и проспекта Буденновского котенка с отрезанными ушками. Видимо, животное пытались выдать за породистое, чтобы продать, а когда прибыль получить не удалось, кошечку выбросили умирать на мороз. Внешне пушистик был похож на домашнего. Скорее всего, варварство совершили те, в чьём доме он родился.



Котенка отвезли в ветклинику, а через несколько дней для него нашлась хозяйка - Марина. По её словам, Соня (так назвали кошечку волонтеры) поначалу повеселела, начала играть, хотя временами и продолжала чихать. Позже её состояние ухудшилось, котенок стремительно стал терять силы и девушка срочно отвезла его к ветеринарам. Трое суток Соню пытались спасти, но не получилось.



Ветврачи рассказали, что котенок сильно перемерз на улице, получил обморожение лап, ушей и хвоста. Организм не смог справиться с последствиями длительного пребывания на холоде и в итоге кошечка умерла. Причиной смерти стала тяжелая форма пневмонии, давшая осложнения на почки и печень.