В Ростове улицу Станиславского продолжат ремонтировать в следующем году



В Ростове-на-Дону ремонт улицы Станиславского планируют завершить только в 2019 году. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Губернатор рассказал, что в данный момент завершен план реконструкции на 2018 год. По его словам, осталось отработать схему движения транспорта. Кроме того, неотремонтированным остается целый участок улицы.



– Нужно провести реконструкцию отрезка дороги от Семашко до Буденовского, который проходит вдоль Кафедрального собора. Ремонт этого участка требует особой осторожности, нужны дополнительные средства, – прокомментировал губернатор.



Напомним, что сроки завершения ремонта переносили два раза. Сначала подготовить улицу планировалось к 1 июню, затем к 14 июня. Всего на реконструкцию потратили больше миллиарда рублей. В середине июля был размещен новый контракт на реконструкцию многострадальной улицы. Согласно документу, новому подрядчику выделят еще 84 миллиона.