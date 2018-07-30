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В Ростове улицу Орбитальную продлят до ЖК «Суворовский»

В Ростове улицу Орбитальную продлят до ЖК «Суворовский»

Улицу Орбитальную планируют продлить до ЖК «Суворовского». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект предполагает продление улицы Орбитальной до перехода балки «Темерник». Так же разработан план реконструкции участка дороги от балки до улицы Добровольского с выходом на Космическую.

- В настоящее время выполняются работы по корректировке проекта на строительство дороги по продолжению улицы Орбитальной на участке от переулка Космического до улицы Особенной, представляющей собой 4-х полосную автодорогу, протяженностью 3,3 километра, - рассказали в администрации Ростова.

Окончательный проект реконструкции улицы Орбитальная должен быть готов к концу 2018 года. Работу планируется начать в 2019 году.

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