В Ростове улицу Орбитальную продлят до ЖК «Суворовский»





Улицу Орбитальную планируют продлить до ЖК «Суворовского». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Проект предполагает продление улицы Орбитальной до перехода балки «Темерник». Так же разработан план реконструкции участка дороги от балки до улицы Добровольского с выходом на Космическую.



- В настоящее время выполняются работы по корректировке проекта на строительство дороги по продолжению улицы Орбитальной на участке от переулка Космического до улицы Особенной, представляющей собой 4-х полосную автодорогу, протяженностью 3,3 километра, - рассказали в администрации Ростова.



Окончательный проект реконструкции улицы Орбитальная должен быть готов к концу 2018 года. Работу планируется начать в 2019 году.