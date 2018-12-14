В Ростове участник ДТП разыскивает девушку, которую чуть не сбил



Участник недавней аварии ищет девушку-пешехода, которую он едва не сбил. Водитель «Ауди-ТТ» выложил в Сеть видео, на котором говорит, что хочет встретиться с девушкой, едва не погибшей под колёсами его авто.



Напомним, серьёзное ДТП произошло 8 декабря на пересечении улицы Большой Садовой и Братского переулка. На перекрёстке столкнулись двухместная «Ауди» и такси марки «Шевроле». Одну из машин отбросило на огромной скорости на тротуар. Там она врезалась в стену магазина.



По счастливой случайности ни один пешеход не пострадал. На кадрах видно, что автомобили пролетели буквально в метре от девушки в бирюзовой куртке.







- Я хотел бы встретиться с ней и просто подарить цветы, - говорит водитель спорткара.



Также парень просит дать контакты мужчины, который был за рулём такси.